Fedefútbol trabaja en un convenio con la UCR para mejorar el rendimiento físico de seleccionados

El plan dará seguimiento a 50 jugadores por categoría.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) trabaja en un convenio con la Universidad de Costa Rica (UCR) para mejorar el rendimiento físico de los seleccionados nacionales, un plan que dará seguimiento a 50 jugadores por categoría en las divisiones menores.

El proyecto busca optimizar el desempeño deportivo de los futbolistas mediante evaluaciones científicas y planes de entrenamiento personalizados.

La alianza entre la Fedefútbol y la UCR representa un paso importante para el desarrollo del fútbol costarricense.