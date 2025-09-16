La Federeción Costarricense de Futbol tuvo reunión de Comité Ejecutivo este lunes para revisar el informe de labores del técnico mexicano Miguel Herrera tras los 2 resultados negativos en el inicio de la eliminatoria.

¿Estuvo en duda la continuidad del entrenador?

Osael Maroto, presidente del ente, aseguró que “nunca estuvo en duda su continuidad” y que seguirá al mando de la tricolor para la Fecha FIFA de octubre.

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele?

Costa Rica hará convocatoria a inicio de octubre para los partidos oficiales el día 9 visitando a Honduras y el 13 del mismo mes recibirá a Nicaragua, en 2 jornadas claves en busca del boleto al mundial de Norteamérica 2026.