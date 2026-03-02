Fedefútbol revela noticia de última hora sobre los amistosos en Asia

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol acaba de anunciar detalles clave de última hora sobre la gira que tenía presupuestada para Asia en esta fecha FIFA del mes de marzo.

El secretario general de la FCRF, Gustavo Araya, brindó declaraciones en un video, en el que afirmó lo siguiente sobre los duelos:

“Desde el pasado sábado estamos en comunicación con la Fedaración Jordana de Fútbol, que es la encargada de organizar ambos partidos, y por supuesto le hemos trasladado la necesidad de trasladar el partido a otra sede, situación que ha sido aceptada. Es muy probable que el partido se juegue en Turquía”.

También, fueron claros en indicar detalles puntuales sobre el duelo pactado para el 31 de marzo ante la selección de Irán. Todo esto en el contexto de conflicto que se vive en la región.

“Por supuesto que también la situación de la poca comunicación que hay en este momento con Irán,hace que ahorita con Jordania estemos analizando que sea otro país el que sustituya a Irán, obviamente esto sumado al hecho de que ha salido a los medios públicos de que Irán se va a retirar del Mundial, por lo tanto con más razón se retiraría de este partido”.

¿Hay alguna solución?

Sí, desde la FCRF ya valoran otras opciones con selecciones que plaeneaban jugar en la zona y viven una situacón similar.

“Hay varios equipos que también jugaban en Catar en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos, y alguno de esos equipos está interesado en jugar con Costa Rica, simplemente estamos en los detalles finales para poder anunciarlo ojalá esta semana”.