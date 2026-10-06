Fedefútbol quiere profesionalizar el arbitraje: así será el plan para el próximo torneo

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La Fedefútbol impulsa un proyecto del comité ejecutivo para profesionalizar el arbitraje nacional y planea que el plan comience a trabajar en el torneo de clausura 2027 en el país.

La secretaría general y el comité ejecutivo esperan que el próximo torneo inicie con el proyecto ya trabajando, aunque todavía se detallan los detalles finales del plan en el país costarricense.

El proceso será paulatino y en negociación con cada árbitro del panel, tomando en cuenta que muchos tienen otros trabajos, y Miguel Chacón asumirá el proyecto iniciado por Enrique Osses.