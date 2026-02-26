Fecha y hora definidas: anuncian calendario para semifinales del Torneo de Copa

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Ya están definidos los horarios oficiales, y también las fechas en las que se jugarán los partidos de ida del Torneo de Copa en Costa Rica.

El primer juego será entre Sporting y Puntarenas en el cantón de Grecia. Será el próximo 24 de marzo a las 8:00 p.m.

El segundo de los duelos enfrentará a Liberia contra Saprissa, el 25 de marzo en el estadio Edgardo Baltodano, también a las 8:00 p.m.

De momento, tanto UNAFUT como los clubes involucrados no comparten mayor detalle sobre los partidos de vuelta.