La Concacaf confirmó este viernes las fechas y horarios de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, ronda que tendrá dos series con presencia de equipos costarricenses.

Saprissa enfrentará a Cartaginés, mientras que Alajuelense jugará contra el CD Marathón de Honduras.

Los partidos de ida se disputarán entre el miércoles 9 y el jueves 10 de setiembre. Las vueltas están programadas para el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre.

Deportes Repretel traerá una cobertura especial para los duelos, con transmisión en vivo una hora antes de los enfrentamientos en Radio Monumental y los canales digitales, así como ediciones especiales de 120 Minutos. Los horarios a continuación.

Fechas y horarios

Partidos de ida

Miércoles 9 de septiembre

7:06 p. m.: Deportivo Saprissa vs. CS Cartaginés, Estadio Ricardo Saprissa.

9:06 p. m.: FC Motagua vs. Alianza FC, Estadio José de la Paz Herrera.

La transmisión de Radio Monumental y el YouTube Deportes Grupo Repretel iniciará a las 6:00 p.m. Todo el postpartido a partir del cierre del encuentro con 120 Minutos, alrededor de las 9:00 p.m.

Jueves 10 de septiembre

7:06 p. m.: CD Marathón vs. LD Alajuelense, Estadio Francisco Morazán.

9:06 p. m.: L.A. Firpo vs. Club Olimpia Deportivo, Estadio Cuscatlán.

La transmisión de Radio Monumental y el YouTube Deportes Grupo Repretel iniciará a las 6:00 p.m. Todo el postpartido a partir del cierre del encuentro con 120 Minutos, alrededor de las 9:00 p.m.

Partidos de vuelta

Miércoles 16 de septiembre

6:30 p. m.: CS Cartaginés vs. Deportivo Saprissa, Estadio Fello Meza.

9:15 p. m.: Alianza FC vs. FC Motagua, Estadio Cuscatlán.

La transmisión de Radio Monumental y el YouTube Deportes Grupo Repretel iniciará a las 5:30 p.m. Todo el postpartido a partir del cierre del encuentro con 120 Minutos, alrededor de las 8:30 p.m.

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Jueves 17 de septiembre

6:30 p. m.: LD Alajuelense vs. CD Marathón, Estadio Alejandro Morera Soto.

9:15 p. m.: Club Olimpia Deportivo vs. L.A. Firpo, Estadio José de la Paz Herrera.

La transmisión de Radio Monumental y el YouTube Deportes Grupo Repretel iniciará a las 5:30 p.m. Todo el postpartido a partir del cierre del encuentro con 120 Minutos, alrededor de las 8:30 p.m.

Seis boletos para la Copa de Campeones

Los cuatro equipos que alcancen las semifinales y los dos ganadores del Play-In obtendrán un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Además, el campeón de la Copa Centroamericana tendrá un beneficio adicional: avanzará directamente a los octavos de final de la Copa de Campeones del próximo año.