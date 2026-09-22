Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Festival Estudiantil de las Artes (FEA) celebró 50 años de llevar talento y creatividad a la educación pública, con la participación de más de 100 estudiantes que fueron protagonistas de esta celebración realizada en el Teatro Nacional.

La primera edición del festival se realizó el 30 de julio de 1976 bajo el nombre de Festival Costa Rica Joven, según recordó la organización.

Cinco décadas después, el festival evoluciona al incluir las artes digitales en las propuestas de los estudiantes, ampliando así su oferta artística.