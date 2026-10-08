“Fe y tradición”: espectáculo llevará la cultura costarricense al teatro

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La Compañía Folclórica Raíces Ticas llevará a escena el espectáculo “Fe y tradición” los próximos 17 y 18 de octubre en el Teatro de la Danza, con la participación especial del actor y creador escénico Andy Gamboa.

Esta propuesta artística integra danza folclórica, música y recursos teatrales para ofrecer un recorrido por diversas manifestaciones de la cultura costarricense y su memoria colectiva.

A través de la puesta en escena, la agrupación explora tradiciones, creencias y costumbres transmitidas de generación en generación, acercando al público a la riqueza cultural del país.