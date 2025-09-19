La Federación Costarricense de Fútbol ya tomó una decisión sobre los recursos de revocatoria presentados por Limón Black Star, la Asociación Deportiva Guanacasteca y la Asociación Deportiva Turrialbeña.
Lo que comunica la FCRF
Mediante su chat de difusión, en un comunicado de prensa indica lo siguiente:
“El Comité decidió de forma unánime confirmar su decisión fundamentada en el incumplimiento del criterio financiero”.
“Una vez rechazado este recurso de revocatoria, le corresponde al Tribunal de Apelación como última instancia, conocer la apelación de los clubes”.