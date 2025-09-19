La Federación Costarricense de Fútbol ya tomó una decisión sobre los recursos de revocatoria presentados por Limón Black Star, la Asociación Deportiva Guanacasteca y la Asociación Deportiva Turrialbeña.

Lo que comunica la FCRF

Mediante su chat de difusión, en un comunicado de prensa indica lo siguiente:

“El Comité decidió de forma unánime confirmar su decisión fundamentada en el incumplimiento del criterio financiero”.