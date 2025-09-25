Tras la decisión de la UNAFUT sobre suspender el campeonato nacional por temas de La Sele, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció que realizará un microciclo previo a los duelos eliminatorios.

El espacio se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en el Complejo Deportivo FCRF. La lista de convocados se dará a conocer el próximo lunes 29 de setiembre.

Los detalles del microciclo

La concentración previa será únicamente con futbolistas del torneo local, pues los clubes de los legionarios podrían cederlos hasta que se abra la ventana de fecha FIFA con las fechas oficiales.

Al cierre de los trabajos, específicamente el domingo 5 de octubre, el cuerpo técnico anunciará la lista oficial de jugadores para la eliminatoria, con la que iniciará la concentración oficial el 6 de octubre. Es decir, tres días antes del juego contra Honduras.

La Tricolor afrontará dos compromisos clave rumbo al Mundial 2026:

Honduras vs Costa Rica : 9 de octubre, en San Pedro Sula.

: 9 de octubre, en San Pedro Sula. Costa Rica vs Nicaragua: 13 de octubre, en el Estadio Nacional a las 8:00 p.m.

Las entradas para el juego en casa ya se encuentran disponibles en Specialticket.net.