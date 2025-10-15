La Federación Costarricense de Fútbol reveló que el director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, viajará este miércoles a Miami para participar en el Congreso de CONCACAF destinado a los entrenadores que dirigieron en la Copa Oro 2025.

Intercambio de experiencias

El evento reúne a los técnicos de las selecciones participantes para analizar conclusiones y compartir experiencias tras el torneo.

Regreso al país

Herrera estará de vuelta en Costa Rica el próximo fin de semana, según informó la Federación Costarricense de Fútbol.

Costa Rica enfrenta la última jornada eliminatoria el próximo mes de noviembre, cuando visite a Haití y reciba a Honduras.