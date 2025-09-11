El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió este jueves las primeras imágenes del presunto sospechoso vinculado al asesinato del activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Las fotografías, compartidas por la oficina del FBI en Salt Lake City, muestran a un hombre blanco, con camisa negra de manga larga, que porta imágenes de la bandera estadounidense, pantalón de mezclilla, sombrero y gafas oscuras. En una de las capturas, el sujeto aparece subiendo unas escaleras.

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk”, indicó la agencia en un comunicado. We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Asesinato en plena conferencia

Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, recibió un disparo en el cuello el miércoles mientras participaba en un evento universitario frente a decenas de personas. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades informaron que en la escena se recuperó un rifle de cerrojo, presuntamente utilizado en el ataque.

Gobernador promete justicia

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró que el responsable será capturado y enfrentará todo el peso de la ley. Incluso recordó que la pena de muerte sigue vigente en el estado.

Mientras tanto, el FBI solicita a la población cualquier información que pueda ayudar a identificar al sospechoso visto en las imágenes.