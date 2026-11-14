Fatal choque: un muerto y dos heridos

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un hombre de aproximadamente 50 años murió tras un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano en la Ruta 32, en Mercedes de Guácimo, Limón.

El accidente también dejó a otras dos personas heridas.

La Cruz Roja Costarricense movilizó dos unidades de soporte básico para atender la emergencia.

En el lugar, los socorristas valoraron a tres personas y confirmaron que el hombre de unos 50 años no presentaba signos vitales.

Trasladan a dos heridos a la Clínica de Guácimo

Los equipos de emergencia atendieron a los otros dos pacientes y coordinaron su traslado a la Clínica de Guácimo.

Según el reporte de atención, uno de los heridos requería atención urgente, mientras que el otro permanecía en condición estable.

La información disponible no detalla sus edades ni las lesiones que sufrieron durante el choque.

Accidente ocurrió en la Ruta 32

El reporte ubica la colisión en el sector de Mercedes, sobre la Ruta 32. Sin embargo, no precisa cómo ocurrió el accidente ni en cuál vehículo viajaba la víctima mortal.

Tampoco incluye la identidad del fallecido ni las causas del percance.

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