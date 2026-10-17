Fatal choque deja una mujer muerta y dos más en condición crítica

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Una mujer de apellido Dávila, de 48 años, murió la noche de este viernes luego de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 27, en el sector de La Ceiba, Orotina.

El hecho se registró pasadas las 7 p. m., cerca del kilómetro 65 de la vía.

Según la información preliminar, la mujer viajaba en un automóvil junto con otras dos mujeres y un hombre.

Al parecer, el conductor realizó un adelantamiento y, por razones que aún investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ingresó a una vía lateral.

En ese momento, el vehículo chocó contra un camión que permanecía estacionado a un costado de la carretera.

Dos mujeres fueron trasladadas al hospital

Producto del impacto, Dávila murió en el sitio. Las otras dos mujeres que viajaban en el automóvil quedaron en condición crítica.

Los equipos de emergencia trasladaron a ambas al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, para recibir atención médica.

Por otra parte, los agentes del OIJ detuvieron al conductor, de apellido Gómez, quien también es de nacionalidad nicaragüense.

Las autoridades le practicaron una prueba de alcoholemia que dio resultado positivo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El OIJ mantiene la investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

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