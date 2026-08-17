Fatal choque entre vehículos termina con un muerto

Un hombre adulto murió la mañana de este lunes 17 de agosto tras una colisión entre dos vehículos en Bahía Ballena, Osa, Puntarenas.

Una mujer adulta también resultó herida y los cuerpos de emergencia la trasladaron de urgencia al Hospital Escalante Pradilla.

Colisión entre dos vehículos dejó un hombre sin vida

El accidente ocurrió alrededor de las 7:11 a. m. en Bahía Ballena de Osa, Puntarenas, según la información suministrada por los cuerpos de emergencia.

Dos vehículos colisionaron por razones que aún no han trascendido.

La emergencia movilizó una unidad básica para atender a las personas afectadas.

Los equipos de atención encontraron a un hombre adulto sin signos vitales en el lugar. Los socorristas confirmaron su fallecimiento.

Mujer fue trasladada de urgencia al hospital

En el mismo accidente, una mujer adulta sufrió lesiones y recibió atención en el sitio.

Debido a la condición que presentaba, los cuerpos de emergencia realizaron su traslado urgente al Hospital Escalante Pradilla, donde continuaría con la atención médica.

Autoridades investigan el accidente

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron la fatal colisión.

Las autoridades también deberán identificar oficialmente a la persona fallecida y establecer cómo ocurrió el accidente.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del choque.