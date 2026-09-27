Fatal choque deja un muerto y tres en estado crítico

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Una persona murió y otras tres resultaron gravemente heridas tras un violento choque entre dos motocicletas ocurrida este domingo en La Juela de La Palmera, San Carlos.

El accidente fue alrededor de las 11:06 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de la emergencia y desplazó cuatro unidades de soporte básico hasta el sitio.

Una persona murió en el lugar

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a cuatro pacientes adultos que requerían valoración.

Uno de ellos no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar tras la revisión inicial.

Las otras tres personas presentaban una condición crítica producto del accidente y requirieron traslado médico.

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Tres pacientes al hospital

Los tres pacientes fueron trasladados en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas para recibir atención médica.

El accidente involucró a dos motocicletas y las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión.

La Cruz Roja atendió la emergencia con cuatro unidades de soporte básico.

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