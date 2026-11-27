Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El vuelco de un vehículo liviano provocó un accidente en el que falleció una mujer y un hombre resultó gravemente herido.

La Benemérita Cruz Roja Costarricense declaró a la mujer sin signos vitales en el lugar. Al segundo afectado lo trasladaron a la Clínica de Puerto Viejo.

Este suceso ocurrió a eso de las 03:09 de este viernes 27 de noviembre, en el cruce de Chilamate, Sarapiquí, Puerto Viejo.

La mujer fue identificada con unos 23 años de edad, mientras que el hombre únicamente como un adulto. En la escena también hubo una tercera persona en condición estable, que no requirió traslado.

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