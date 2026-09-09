Fatal accidente deja un muerto y tres heridos

Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida y tres más trasladadas al Hospital de Guápiles luego de una violenta colisión ocurrida en Guápiles, Pococí, Limón.

Según la información suministrada por los cuerpos de emergencia, en el accidente estuvieron involucrados un vehículo y dos motocicletas.

Los equipos de atención encontraron a cuatro pacientes en el sitio.

Una de las personas ya no presentaba signos vitales y los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Tres personas fueron trasladadas al Hospital de Guápiles

Los cuerpos de emergencia atendieron a las otras tres personas involucradas en el accidente y coordinaron su traslado al Hospital de Guápiles.

Una de ellas fue trasladada en condición urgente, mientras que las otras dos personas fueron llevadas en condición estable, según el reporte de atención.

Vocero Cruz Roja Costarricense se refiere al accidente ocurrido durante la mañana de este miércoles

Kenneth David Morera.

Para atender la emergencia, participaron dos unidades: una de soporte avanzado y otra de soporte básico.

Accidente involucró dos motocicletas y un vehículo

La emergencia ocurrió en el cantón de Pococí, en la provincia de Limón, y requirió la movilización de recursos de atención médica debido a la cantidad de personas afectadas.

Por ahora, las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión entre el vehículo y las dos motocicletas.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán realizar las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y las responsabilidades del caso.

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