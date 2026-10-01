Fatal accidente deja un muerto y provoca caos vial

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un fatal accidente de tránsito dejó un hombre muerto la mañana de este jueves en Curridabat, San José frente a VEINSA.

La emergencia ocurrió luego de que una motocicleta y un vehículo colisionaran en circunstancias que todavía no han sido detalladas.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte y desplazó una unidad avanzada hasta el sitio para atender la emergencia.

Paramédicos confirmaron la muerte

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a un hombre adulto que viajaba en la motocicleta.

Los paramédicos realizaron la valoración correspondiente. Sin embargo, confirmaron que el paciente no presentaba signos vitales.

El hombre murió en el lugar producto de la gravedad de las lesiones sufridas durante la colisión.

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de la víctima.

Accidente genera afectación vial

La colisión también provocó complicaciones para los conductores que transitaban por la zona de Curridabat.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron el accidente y establecer cómo ocurrió la colisión entre el vehículo y la motocicleta.

La información corresponde a la atención inicial de la emergencia. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el mortal accidente.

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