Revelan identidad del piloto fallecido en fatal accidente de avioneta

La tragedia aérea ocurrida la mañana de este lunes en Puerto Viejo de Sarapiquí cobró la vida de Maverick Vargas, un piloto de 30 años que viajaba en una avioneta fumigadora que se precipitó a tierra cerca de un centro educativo.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, luego de que vecinos alertaran sobre la caída de la aeronave en la zona. Al llegar al sitio, los cuerpos de socorro confirmaron que el piloto había fallecido en el lugar debido al fuerte impacto.

Víctima fue identificada horas después

Según el reporte preliminar, la avioneta realizaba labores de fumigación cuando, por razones que aún se investigan, cayó en las cercanías del centro educativo en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí.

Tras varias horas de trabajo en la escena, las autoridades identificaron a la víctima como Maverick Vargas, de 30 años.

Investigan causas de la caída

De momento, no se han determinado las causas que provocaron el accidente. Las autoridades deberán establecer si existieron fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o algún factor humano relacionado con la emergencia.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades competentes, quienes continuarán con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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