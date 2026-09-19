Fatal accidente cobra la vida de dos personas frente a escuela

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Dos personas perdieron la vida la noche de este sábado tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano en Cariari de Pococí, Limón.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m., frente a la Escuela Líder de Astúa Pirie.

Unidades de la Cruz Roja de Guápiles y Cariari atendieron la emergencia en el sitio.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja, dos personas murieron en el lugar producto de la colisión.

Las autoridades atendieron la escena para realizar las labores correspondientes y determinar las circunstancias del accidente.