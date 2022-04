Hace unos días, Faraón Love Shady le dedicó una tiradera a Residente, que casi alcanza las 7 millones de visualizaciones en YouTube.

Sin embargo, la respuesta de René Pérez fue amistosa y felicitó al cantante peruano.“Eres el mejor. Soy tu fan. Sigue metiéndole duro y escribiendo”, le comentó el puertorriqueño por entonces.

Faraón Love Shady le respondió: “Gracias por aceptarlo, es bueno sumar un fan más. Siempre le he dado duro y eso que solo es el 13% de mi potencial”.

No obstante, la paz le ha durado poco y quiere que Residente le responda.

Este 17 de abril, el cantante conocido como Faraón Love Shady usó su cuenta de Instagram para dedicarle un post a Residente. En él lo reta a que le responda con otra tiradera.

“Pasa que [R]esentido alias la Rana [R]ené se quedó sin letra , solamente responde cuando sabe que la batalla está asegurada a favor de él o quizás vio que su verdadero talento esta en absorber el sudor de canelo Álvarez”, escribió.

La tiradera que le hizo el cantante peruano a Residente en seguida se hizo viral.(Foto:Instagram)

El exvocalista de Calle 13, de momento no ha respondido.

Polémica para Residente

Desde que Residente le lanzó la famosa tiradera a J Balvin, donde lo acusaba de alardear de su plata, el cantante ha estado en el punto de mira.Tanto que el empresario César Ramos, dueño de la productora Masterlive en Perú, dio una entrevista en You Tube con Carlos Orozco.

Allí reveló que el cantante puertorriqueño pidió una suite presidencial y autos blindados para un concierto en 2020, algo que lo sorprendió.

“Me acuerdo que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir”, contó.

Esto, ha hecho que las redes estallen y muchos internautas acusen al músico de hipócrita, debido a su ideología y todo lo que predica.