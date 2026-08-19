Con “mucho orgullo y compromiso”, el reguetonero puertorriqueño Wisin anunció la creación de la “Universidad del Perreo” (UDP).

El conocido artista dio a conocer la noticia por medio de un comunicado.

Comunicado

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, señaló.

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¿Qué objetivo tiene la Universidad del Perreo?

Su objetivo es darle al reguetón el “rigor y el lugar de respeto que se merece”. Incluso ya tiene hasta página oficial.

Imagen de la página.

Materias

Según muestra la misma página, se impartirán materias como:

Cátedras de Ritmo Aplicado.

Historia del Reggaetón.

Epistemología del Flow.

También detallan que tendrán programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.