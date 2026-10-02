Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El famoso cantante Charlie Zaa perdió seis de sus propiedades a manos del gobierno de su país, que alega que fueron comprados con dinero ilícito, relacionado con actividades criminales.

Propiedades se valoran en más de $7 millones y ahora pasarán a manos del estado.

¿Qué dijo Charlie Zaa?

Negó cualquier vínculo con la delincuencia.

“Yo quisiera tener que salir a tener que dar una explicación, no quisiera tener que salir defenderme, porque mi posición y mi identidad siempre han estado firmes como artista y desde que fui muy joven, muy niño”, expresó el artista.

El cantante alega que sus bienes son producto de más de 30 años de trabajo.

Antecedentes del famoso cantante

En el pasado Charlie Zaa también se le acusó de ser testaferro de un grupo paramilitar, y que algunas de sus propiedades aparecían a nombre del cantante.

Trayectoria

El colombiano es un cantante de bolero y otro géneros musicales, ha grabado cinco discos y recibido múltiples premios en su carrera. También se le recuerda por su aparición en Yo soy Betty, La Fea.

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