“El niño no es mío”, escribió la estrella de General Hospital, Steve Burton, en Instagram, sobre el cuarto hijo que espera su ex mujer

La ex estrella de General Hospital, Steve Burton, habló sobre el final de su romance de 23 años con la entrenadora de acondicionamiento físico Sheree Burton después de alegar que su esposa está embarazada de otra persona.

“Quería aclarar algo. Sheree y yo estamos separados. Ella anunció recientemente que está esperando su cuarto hijo. El niño no es mío”, escribió el miércoles el actor de 51 años en su historia de Instagram, señalando que él y Sheree, de 47 años, están comprometidas con el cuidado de sus hijas: Makena, de 18; Brooklyn, 7; y su hijo Jack, de 16 años. “Seguimos criando juntos a nuestros tres hermosos hijos. Apreciaríamos privacidad en este momento”.

“Desafortunadamente, el Hospital General me dejó ir debido al mandato de vacunación. Solicité mis exenciones médicas y religiosas, y ambas fueron denegadas, lo que duele”, dijo en un mensaje de video de noviembre. “Pero esto también se trata de libertad personal para mí. No creo que nadie deba perder su sustento por esto, pero, dicho esto, me conocen, siempre estaré agradecido por mi tiempo en el Hospital General. Me encanta allí, crecí allí, crecí con algunos de ustedes, así que siempre estaré agradecido. Creo que cuando una puerta se cierra, se abren múltiples puertas”.

La serie eliminó previamente al coprotagonista de Steve, Ingo Rademacher, quien interpretó a Jasper “Jax” Jacks, después de que también se negara a cumplir con los mandatos de vacunas COVID de la producción.