David Zepeda es un famoso actor mexicano, conocido por sus papeles en telenovelas. Lleva varios años soltero y ahora Tábata Sánchez, una usuaria lo ha puesto en un aprieto, al exhibir un mensaje comprometedor de él a su Instagram. Sánchez publicó un video en el que mostró como el actor, de 48 años, le envió un mensaje a su cuenta de Instagram, en el que le adjuntó una grabación. En el pequeño clip, se puede ver que Zepeda se encuentra frente al espejo en lo que parece ser su camerino, pues se ve un armario y algunos sillones en el lugar.

“Cómo olvidar cuando le mostré mis piercings a David Zepeda ??#davidzepeda #actor #fyp? #viral”, colocó la joven en aquel video en el que se escucha decir a David “Hola Tábata bella ¿Cómo estás mi amor, cómo va Cancún?. Saludos a tu familia, te mando besos. Me encantaría verte personalmente muy pronto. Cuídate, hermosa. Te ves espectacular con esos piercings“, le dice el actor a su fan.

El video ya se hizo viral en la plataforma. Actualmente cuenta con más de 3.1 millones de visualizaciones. Ahora, está a punto de llegar al medio millón de “likes” y ha superado los 6 mil comentarios. Entre ellos se encuentran algunas burlas debido a las inusuales “técnicas” para conquistar a una mujer: “Liga como en sus novelas” y “Habla como los de la Rosa de Guadalupe le falto decir: están del uno, quieres ser mi chava”.

La joven explicó que comenzó a intercambiar mensajes con David luego de publicar una foto en Instagram que se hizo viral, entonces él la contactó, además dijo que su intención no era exhibirlo o exponerlo, solo mostrar su reacción al ver sus piercings. Tábata también contó que todos los videos que le manda son grabados de la misma manera. Además dijo que una vez le pidió un saludo para su abuelita, pero él jamás se lo envió.

Ya lo intentó con otras

En la publicación otras chicas escribieron que David Zepeda también interactuaba con ellas de la misma forma: “ja, ja, ja, ese bato también me mandaba mensajes así”, señaló una joven llamada Mar. “Wey, a mí también me hablaba y me mandó un video en el mismo lugar con el mismo outfit y todo”, apuntó Dannita. Mientras que Carlota escribió: “ay, a mí también me intentó ligar el ruquillo”.

El pasado mes de marzo Zepeda dio una entrevista al programa Hoy. En ella, confirmó que se encontraba sin pareja, después de que en 2020 terminó su relación de casi 11 años con Lina Radwan: “Estoy soltero y estoy disfrutando mucho de eso”, declaró. Por lo pronto, el actor no ha dado declaraciones de este embarazoso momento.