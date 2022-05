El actor mexicano Ricardo Crespo fue declarado culpable de abuso sexual de su hija Valentina cuando ella tenía entre 5 y 14 años. Ahora, el intérprete ha sido condenado a 19 años de prisión, según dieron a conocer sus abogados.

“El día 3 de mayo del presente, un Juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo N a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años”, comunicaron.

Ahora Crespo ha sido trasladado a prisión preventiva en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Las investigaciones iniciaron cuando la menor decidió contar la verdad en sus redes sociales.

Denuncia de Valentina

El proceso penal del actor se dio luego de que desde 2020 Angélica Rodríguez Cruz su exposa interpusiera la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto sucedió luego de que Valentina le contara lo que sucedió.

Por su parte, la adolescente habló en septiembre de 2021 sobre el caso. Valentina expresó a Telemundo que su madre y su abuela ya conocían los hechos desdw 2020. Sin embargo, no fue hasta ese año que decidió denunciar en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, donde fue sometida a distintos estudios hasta que se emitió la orden de aprehensión en contra de Ricardo Crespo.

“Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, contó Valentina y destacó que estuvo más de 12 horas hablando de “su tema” cuando acudió a las instalaciones de la Fiscalía.

De los últimos trabajos del sentenciado actor figura la serie Control Z, La Piloto 2, y Súbete a mi moto. Además, en 2018 Crespo participó en Ponte fit, programa transmitido por Unicable en televisión restringida, donde era conocido como el ‘Hot chef’.