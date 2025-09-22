El actor británico Clyve Standen, reconocido por su papel de Rollo en la serie Vikingos y de Archer en la película Robin Hood, visitó Costa Rica para pasar unos días de descanso.

Naturaleza y cultura costarricense

A través de sus redes sociales compartió fotografías y videos en los que se le ve disfrutando de la flora y fauna del país, observando tucanes y recorriendo cataratas, pese a que, según él mismo comentó, la lluvia estuvo presente durante gran parte de su estadía.

Reacciones de los costarricenses

Los seguidores nacionales no dudaron en dejarle mensajes de bienvenida y aprecio, destacando la belleza del país que Standen compartió con entusiasmo en su experiencia.