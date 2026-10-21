Famosa actriz reconoce que el vapeo cambió su voz

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La famosa actriz y cantante, Selena Gómez, reconoció en sus redes sociales que el consumo de nicotina a través del vapeo por mucho tiempo cambió su voz.

¿Qué dijo la famosa actriz?

Selena Gómez expresó que la nicotina es muy difícil de dejar, pero que se siente muy feliz porque lo está superando.

Reflexión

La cantante aprovechó el momento para reflexionar y generar conciencia en sus seguidores sobre las consecuencias que tiene el vapeo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.