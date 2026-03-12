Familias reclaman lentitud en investigaciones de homicidios colaterales

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

En Costa Rica, varias familias sufrieron la pérdida de seres queridos como víctimas colaterales de la creciente violencia ligada al sicariato.

Caso

Vianey Ramírez y su familia enfrentan la incertidumbre de no saber, casi un año y medio después del asesinato de su hijo, si habrá justicia, o cómo avanza la investigación.

A nosotros no nos han dado ningún dato, nada. Si no averiguan nada, que los digan. Si averiguan mucho, que los digan, “estamos averiguando, vamos avanzando en el proceso, manifestó Ramírez.

Apoyo legal

La familia cuenta con el respaldo de un abogado, quien asegura que podrían estarse vulnerando derechos establecidos en el Código Procesal Penal.

Se va a presentar un proceso contra el Estado costarricense ante el Tribunal Contencioso del Segundo Circuito Judicial de San José para responsabilizar al Estado, para que el Estado adopte las medidas necesarias para que no se siga dando esa inseguridad ciudadana en esas zonas, Jorge Jiménez, abogado de la familia.

¿Cómo se tramitan los casos?

El Ministerio Público se refirió a la forma en que se gestionan los casos con víctimas colaterales.

En esos casos es importante que las familiares o las víctimas directas de estas personas que murieron, por ejemplo, en un homicidio, busquen y se acerquen a la Fiscalía. Nosotros, por supuesto, en algunos casos, y el OIJ también, hace victimología y ponemos en conocimiento esta situación, pero en algunos casos se nos dificulta esa labor. Generalmente sí se hace un esfuerzo por parte de las fiscalías y del Poder Judicial por contactar a estas personas, declaró el fiscal general, Carlo Díaz.

Este año, los casos de víctimas colaterales pasaron de 28 en el mismo periodo del año anterior a solo cinco, según datos oficiales de 2026.