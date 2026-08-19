Familias podrían tener dinero de fallecidos y no saberlo: así pueden reclamarlo

Cada año cientos de familias costarricenses desconocen que sus seres queridos tenían dinero acumulado en distintos fondos de pensiones. Muchos beneficiarios no realizaron los trámites correspondientes.

Eso sí, las operadoras de pensiones publican una lista de fallecidos en donde puede consultarse en cuál operadora está dicho dinero.

¿Qué es el Fondo de Capitalización Laboral (FCL)?

“El Fondo de Capitalización Laboral es un ahorro que hace el empleador de 1,5% del salario y definitivamente son ahorros que no solamente lo disfruta la persona en vida, sino que si de repente existiera ese fallecimiento”, dijo Daniel Suchar, economista.

Cada mes se tramitan unos 350 retiros del Fondo de Capitalización Laboral por motivo de fallecimiento. Eso según los datos de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Usted debe presentar una solicitud formal ante el Juzgado de Trabajo.

¿Cómo pueden las familias reclamar el dinero?

“Todos los familiares o beneficiarios pueden optar por la opción de ir a buscar justamente ese Fondo de Capitalización Laboral que tenía el empleador. Claramente hay que buscar el certificado de defunción, acercarse a la operadora de pensiones justamente donde tenía esa ese ahorro el colaborador”, agregó Suchar.

El Fondo de Capitalización Laboral cuenta con 3 millones de afiliados, aunque solo la mitad está aportando activamente, etso según el portal de la SUPEN.