Las familias refugiadas en albergues tras las inundaciones en la Zona Norte permanecen bajo resguardo en el salón comunal de Pital de San Carlos, donde 61 personas reciben seguimiento del IMAS y el PANI mientras se realizan inspecciones en sus viviendas.

El desbordamiento del río Infiernillo generó anegamientos en comunidades como Veracruz, La Trinchera y Las Granjas, donde el nivel del agua empezó a bajar poco a poco tras las fuertes lluvias registradas la madrugada del jueves.

La Comisión Nacional de Emergencias, mantiene la alerta amarilla en la Zona Norte y Caribe mientras inspecciona las zonas afectadas para determinar si las familias pueden regresar a sus hogares, dependiendo de las condiciones de seguridad de las edificaciones.