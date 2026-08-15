Familias optan por vivir en lugares alejados ante el alto costo de la tierra en la capital

Las familias optan por vivir en lugares como Puriscal, Cartago y otras comunidades ante el alto costo de la tierra en la capital.

Las torres verticales son el nuevo boom inmobiliario, pero con poco espacio, lo que ha llevado a las personas a buscar opciones fuera de San José.

Mainor Rodríguez, experto CFIA, comenta que “las líneas de ingresos medios tienen poco acceso porque estas viviendas que se están construyendo están siendo orientadas al sector turístico”.

Esta tendencia responde a la dificultad que enfrentan quienes buscan casa para vivir y se topan con los precios tan altos en la capital.