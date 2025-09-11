Desde horas de la del pasado miércoles 10 de setiembre, la Policía de Control de Drogas y las unidades del Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza Pública, el DIAG y el Servicio de Vigilancia Aérea colaboraron en una operación en Alajuela.

Se realizaron cuatro allanamientos en el lugar conocido como Copán, un sitio sumamente complicado y conflictivo, donde recientemente se han dado enfrentamientos o balaceras. También ha involucrado a otras autoridades que en su momento han tenido que salir de la zona.

Noticias Repretel conversó con Stephen Madden, Director de la PCD con el fin de ampliar detalles al respecto de este tipo de intervenciones, así como para aclarar algunos aspectos sobre el tipo de organizaciones que están detrás de los delitos.

Violencia de las bandas

“Bueno, hemos visto un crecimiento en el tema de la violencia, lamentablemente. Estos grupos se están disputando la parte del territorio, o sea, es una actividad para ellos sumamente rentable y entre esta lucha que tienen por apoderarse de algunos puntos importantes de venta para la comercialización, están actuando sumamente agresivos”, comentó Madden.

Se decomisó un arma tipo revolver calibre 38 con su munición y otro tipo de municiones. Según las autoridades, no se trata de grupos sencillos, sino de estructuras plenamente organizadas que convierten los territorios en fortines para evitar la penetración policial.

Narcomenudeo y tráfico internacional

“Tenemos visualizado cuáles son esas estructuras que se dedican al tráfico local y cuáles se dedican al tráfico internacional, pero en el tema del narcomenudeo tiene que ver con un asunto del narcotráfico sumamente rentable. Estas organizaciones están conformadas como que si fueran empresas totalmente, entonces no necesariamente tiene un límite en el tema del narcomenudeo”, afirma Madden.

Durante la intervención de la mañana se encontraron aproximadamente 30 personas en el lugar, que tuvieron que ser separadas e identificadas. Se trataba de compradores que estaban en fila en uno de los negocios, lo que refleja la magnitud del narcomenudeo en la zona.

Balance de las operaciones

“Sí, por supuesto, nosotros desde la PCD, desde el Ministerio de Seguridad Pública tenemos una estrategia en las diferentes líneas de investigación. Prácticamente, el trabajo que hicimos hoy es un recurrente de lo que venimos realizando constantemente a través del tiempo. Este año prácticamente hemos superado por mucho los números del año anterior. Esperamos entrar un buen año en el tema operativo”.

Repase más detalles en el video adjunto.