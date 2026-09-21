Extraño olor delata a familiar de “Pecho de Rata” en vía pública

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Una familiar de “Pecho de Rata” fue detenida este lunes en Santa Ana, luego de que policías municipales detectaran un fuerte olor a aparente droga dentro de un vehículo.

Policía detectó extraño olor dentro del carro

El operativo ocurrió alrededor de la 1:15 p. m. sobre la Ruta 27. La Policía Municipal de Santa Ana recibió una alerta por una supuesta infracción relacionada con el vehículo.

Durante el abordaje, los oficiales percibieron un fuerte olor a aparente droga. Por esta razón, solicitaron la colaboración de la Policía Municipal de Escazú y su unidad canina.

El perro realizó una inspección y, aparentemente, dio positivo. Ante esta situación, los policías alertaron a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

OIJ encuentra más de ₡7 millones

Los agentes revisaron el automóvil y localizaron aproximadamente ₡7.175.000 en efectivo, además de varios aparatos electrónicos.

Tras el hallazgo, el OIJ detuvo a una mujer de apellido Barnett, de 29 años, quien sería familiar de “Pecho de Rata”.

Las autoridades la detuvieron como sospechosa del delito de legitimación de capitales.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

El OIJ continuará con las diligencias correspondientes para determinar la procedencia del dinero localizado dentro del vehículo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.