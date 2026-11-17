Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Una prima de Camilo Rodríguez utilizó sus redes sociales para despedirse con un sentido mensaje del periodista.

Rodríguez fue asesinado la tarde de este 16 de noviembre a manos de sicarios en Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32.

Video capta momento del asesinato de Camilo Rodríguez

El comunicador transitaba desde el sector de Guápiles hasta la capital. Aprovechando que su vehículo se detiene debido al congestionamiento vial en el sector, una motocicleta con dos ocupantes se le acerca y la persona que aparece con vestimenta negra, desenfunda su arma y le dispara en reiteradas ocasiones.

Posteriormente, le dieron vuelta al vehículo y desde el lado del acompañante, vuelven a disparar contra el comunicador.

Sentido mensaje de su prima

“A toda su familia que tanto se han sacrificado acompañando a Camilo en esta lucha personal,humana y patriótica, todo nuestro reconocimiento y acompañamiento de todas las formas posibles. No deberá quedar impune esta hecho grave, doloroso e injusto”, dijo Amalia Rodríguez.

“Camilo nos enseñó mucho y su fortaleza y deseos de luchar por un mundo mejor deberá impulsarnos siempre”, Añadió Rodríguez.

Además, afirma que tras el hecho, están llamados a “no dejar que esta muerte resulte en vano”.

Cerró el mensaje asegurando que Camilo vivirá siempre en sus corazones.

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