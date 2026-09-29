Familiar de joven estudiante desaparecido en un río publica desgarrador video

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La tía de Daniel Cubero Montero, joven de 18 años desaparecido en un río de Tarrazú, compartió un emotivo video para recordar algunos de los momentos que vivió junto a su sobrino.

Erika Moreno Brenes publicó el video en Facebook el pasado domingo 27 de septiembre. En las imágenes aparecen fotografías de Daniel junto a su familia, amigos y seres queridos.

VIDEO QUE PUBLICÓ SU TÍA

Daniel Cubero continúa desaparecido

Daniel permanece desaparecido desde el sábado, cuando la corriente lo arrastró mientras se encontraba en un río de la catarata Los Reyes, en San Lorenzo de Tarrazú.

Este martes 29 de septiembre, los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda para intentar localizar al joven.

¿Quién es Daniel Cubero?

Daniel Cubero Montero se graduó a finales de 2025 del colegio San Luis Gonzaga, en Cartago.

Ese mismo año, la institución lo eligió como presidente debido a su participación en actividades académicas, entre ellas el Festival de Oratoria.

Además, el joven formaba parte del Proyecto de Matemáticas para la Enseñanza Media (Matem) y del movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica.

Cruz Roja atendió cinco emergencias acuáticas

Durante el fin de semana, la Cruz Roja Costarricense atendió cinco emergencias acuáticas: cuatro en ríos y una en playa.

Dos casos permanecen activos, entre ellos la búsqueda de Daniel en Tarrazú.

Las autoridades piden extremar las precauciones en ríos y playas debido a las fuertes lluvias y al riesgo de crecidas repentinas.