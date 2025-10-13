La comunidad de Tacacorí está en luto tras la muerte de dos hermanos de 10 y 12 años tras ahogarse en una piscina.

¿Cómo se dio la muerte de esta pareja?

Al parecer, los niños estaban jugando muy cerca de una piscina en una finca, cuando uno de ellos cae y el otro intenta ayudarlo. Minutos después, a ambos los encontraron en estado inconsciente.

¿Por qué estaban en la piscina?

“Llegó el compañero del colegio de Yeltsin, el mayor, el que tiene 12 años y le dijo al papá que si dejaban ir a los niños solamente a comer, que no se iban a quedar mucho tiempo, que solamente iban a ir a comer, entonces que fueran 15 o 20 minutos, entonces ellos fueron y cuando ellos no llegaron, los fuimos a buscar y cuando ya llegamos, lo niños estaban recibiendo ayuda, pero ya no los pudimos despertar”, dijo Kimberly Reyes, prima de los niños.

Atención del incidente