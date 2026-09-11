Familia podrá retirar el cuerpo de mujer que llevaba semanas en la morgue

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La tarde de este 11 de setiembre se resolvió el polémico casa de la entrega del cuerpo de una mujer en el sector de San Carlos. Caso se hizo viral en redes sociales, incluso escaló hasta Casa Presidencial.

Se acabó la disputa entre hermanos por la entrega del cuerpo de mujer

Diego Salas, hijo de la fallecida dio detalles sobre el fallo en los Tribunales de Justicia.

“Le quitan el permiso a Karol Salas, para retirar el cuerpo, se lo dan a Ricardo Salas, el hermano mayor, le exigen devolver el acta de defunción a la medicatura forense, tanto el abogado, si lo tuviera, o Karol, si lo tuviera y tienen que devolver, la medicatura forense debe emitir una acta nueva para nosotros y que podamos gozar del despido del cuerpo”, dijo Salas.

Karol Salas

Recordar que Karol Salas, exalcaldesa, se refirió a esta disputa legal por medio de un video junto a su abogado. Ella aseguró que su madre antes de morir, con su letra, indicó cómo querían que fueran sus honras fúnebres.

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refirió públicamente al caso

Debido a las intervenciones públicas entre ambas partes, el OIJ realizó ciertas aclaraciones sobre el caso.

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