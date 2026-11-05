Familia pide que hombre que asesinó a su expareja embarazada sea enviado al CACCO

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

En una sala de juicio en Puntarenas se sentó el acusado del asesinato de Valentina Moscoso, una joven madre que además estaba embarazada cuando le quitaron la vida.

El acusado de apellido Castro Chevez habría terminado la relación con la joven y ella ya tenía otra pareja. Ese mismo hombre tenía medidas de restricción de no acercarse, pero las incumplió.

Incumplimiento de medidas

En tres ocasiones el sospechoso llegó hasta la casa de Valentina sin importarle que no se podía acercar. La primera vez le dejó basura tirada afuera de la casa. Otra ocasión también llegó para amenazarla en horas de la noche y otra más durante el día, incluso con la camisa que tenía de funcionario municipal, hasta que llegó el momento en donde cometió el crimen.

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Momento del asesinato de la embarazada

El sospechoso disparó contra Valentina.

“Sacó un arma de fuego de entre sus ropas y con la misma en su poder apuntó con dicha arma hacia el cuerpo de la ofendida Valentina Moscoso y le disparó en una ocasión impactándola en el omóplato derecho”, dijo Kimberly Castro, abogada de la familia de Valentina.

Condena

El homicida aceptó los cargos y lo condenaron a 32 años y 2 meses por varios delitos, el femicidio, el aborto de la criatura, una tentativa contra el nuevo novio de Valentina y tres incumplimientos por acercamiento, algo que para la familia se cumplió.

“El sistema completamente le falló a Valentina, le falló a todas las víctimas implicadas en este caso y pues ellos querían ahorrarse el trago tan amargo que sería escuchar todas las declaraciones, ver toda la evidencia que había en contra, ver las fotos de Valentina y pues ellos estuvieron muy anuentes a acogerse al proceso especial abreviado”, comentó Vilma Moscoso, madre de la víctima.

Valentina tenía una hija de 2 años, también hija del ahora condenado.

Petición

La familia de la fallecida pide ahora que Castro Chaves sea el próximo inquilino del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).