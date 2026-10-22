Familia pide ayuda desesperada para encontrar a tres desaparecidos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Una familia de Limón está desesperada por ayuda para localizar a tres hombres desaparecidos en altamar desde el lunes 19 de octubre, luego de que perdieran comunicación cuando navegaban cerca de Manzanillo.

Según comunicaron a este medio, los hombres lograron comunicarse con el servicio de emergencias de Panamá. En esa llamada, indicaron que estaban a unas 14 millas de Manzanillo.

Sin embargo, después de ese contacto, sus familiares perdieron toda comunicación con ellos y ahora solicitan colaboración para dar con su paradero.

¿Quiénes son?

La familia no los identificó con nombre, pero sí compartió fotografías y un teléfono de contacto para brindar información al respecto.

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“Nos encontramos sufriendo y desesperados”, señala el mensaje difundido por la familia, que mantiene la esperanza de encontrar a los tres hombres.

Hasta el momento, la información compartida por los familiares no detalla las circunstancias en las que ocurrió la desaparición ni aporta más datos sobre posibles labores de búsqueda.