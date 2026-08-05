Familia devastada tras confirmarse que restos encontrados son de estilista desaparecida

La familia de Jessy Karina, una estilista de 25 años y madre de familia, confirmó que los restos hallados en un terreno pertenecen a la joven.

La hermana de la víctima, Sofía Rodríguez, expresó que el sentimiento es encontrado: aunque genera cierta calma saber la verdad, también causa angustia porque guardaban la esperanza de que estuviera con vida.

La familia exige que las leyes de Costa Rica hagan justicia por Jessy, quien nunca se metió en problemas ni fue problemática en el barrio.

La investigación continúa con análisis forenses y acusaciones contra los sospechosos detenidos.