Familia de piloto de Motocross ahorró por un año para comprarle la moto a su hijo

La familia de un piloto de motocross ahorró durante un año para comprarle la moto a su hijo, quien competirá este domingo en el campeonato nacional.

El esfuerzo económico de los padres refleja el apoyo incondicional para que el joven deportista pueda cumplir su sueño de competir.

Keylor Fernández, padre del joven piloto, comenta que “es algo que él siempre ha querido y es un esfuerzo que uno como papá trata de hacer”.

El piloto debutará este fin de semana en el campeonato con su nueva motocicleta, producto del ahorro familiar.