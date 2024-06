El caso de Nancy Chacón sigue dando de qué hablar. La madre de tres hijas está a punto de cumplir tres meses desaparecida y su familia asegura no tener conocimiento sobre su paradero.

Con relación a esto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ente encargado de llevar la investigación sobre el caso, ayer publicó varias imágenes en grupo, pidiendo a la ciudadanía comunicarse con la línea confidencial del organismo en caso de saber sobre Chacón y tres personas más.

Uno de ellos es un hombre de apellido González. Según lo que dijo en una entrevista exclusiva a repretel.com, el hermano de Nancy Chacón, esta fue la última persona con la que se vio a la mujer.

Esto dijo Chacón sobre la relación entre González y su hermana.

“Lo que sí sabemos es que tenía más o menos como un mes de vivir en la zona y algunos días de estar relacionándose con mi hermana“.

De igual forma Alejandro Chacón no se “anima” a decir que fue el responsable de la desaparición de Nancy.

“Supongo aunque no lo parece que debe haber alguna otra familia preocupada por el paradero de esta persona de alguna manera. Me parece irresponsable señalar una persona incrementando el dolor que debe sentir esta familia, al no tener respuestas del paradero“.