La desaparición de Ligia Faerrón Jiménez, vecina de Ciudad Quesada en San Carlos, mantiene en incertidumbre a sus familiares y a toda la comunidad. La mujer, de 63 años, fue vista por última vez el 26 de setiembre a las 7:36 a. m., cuando salió de su casa. Desde entonces, no se ha tenido rastro de ella.

Ante los rumores y la desinformación que circula en redes sociales, sus hijos emitieron un comunicado oficial para aclarar la situación y pedir respeto durante este difícil momento.

“Nuestro mayor anhelo es encontrarla sana y salva”

La familia Faerrón Jiménez expresó que estos días han sido de profundo dolor e incertidumbre. Aseguraron estar colaborando en todo momento con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública, autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

Además, solicitaron que cualquier información real y comprobada sea reportada directamente al OIJ al número 800-8000-645.

Rechazan rumores y estafas

En su comunicado, los hijos de Ligia hicieron un llamado a la población para que no difunda rumores, especulaciones ni información no verificada, ya que esto genera más confusión y puede entorpecer la búsqueda.

De manera tajante, aclararon que no están solicitando dinero, sinpes ni ningún tipo de ayuda económica, advirtiendo a la ciudadanía que no se deje engañar por personas malintencionadas que intentan aprovecharse de la situación.

Avances en la investigación

El OIJ confirmó que desde el momento en que se interpuso la denuncia se activaron los protocolos correspondientes a una persona desaparecida.

Actualmente, la principal hipótesis de investigación es un posible homicidio, aunque no se descartan otras líneas, como situaciones relacionadas con problemas económicos o deudas.

En un allanamiento realizado en la vivienda de Ligia Faerrón, no se hallaron señales de violencia, ni indicios de que hubiera sido sacada por la fuerza.

Quién es Ligia Faerrón

Ligia, madre de cuatro hijos y abuela de dos nietos, enfrenta serios problemas de salud, entre ellos cáncer de piel e hipertensión. Este año también sufrió la pérdida de su esposo, víctima de cáncer.

Su familia agradeció las oraciones, la solidaridad y el apoyo recibido, reafirmando que su única intención es volver a abrazar a su mamá.