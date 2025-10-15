La familia de Ligia Faerrón Jiménez, vecina de Ciudad Quesada en San Carlos, emitió un comunicado oficial este martes 14 de octubre, en el que desmienten categóricamente los rumores que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre el supuesto hallazgo del cuerpo de su madre.

“No es cierto que nuestra madre haya sido encontrada fallecida”, señala el documento firmado por la familia Faerron, quien también aclaró que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha confirmado tal información, por lo que toda noticia que afirme lo contrario carece completamente de veracidad.

Piden respeto y evitar desinformar

En el comunicado, la familia explica que han preferido no brindar declaraciones públicas para no entorpecer la investigación, la cual continúa abierta y en curso bajo la dirección de las autoridades competentes.

Además, hacen un llamado al respeto, la empatía y la prudencia:

“Pedimos respetuosamente al pueblo costarricense que evite difundir información no verificada o emitir comentarios que solo aumentan el dolor que atravesamos como familia”, expresaron.

Siguen firmes en la búsqueda

La familia asegura que se ha mantenido presente y activa en la búsqueda de Ligia, quien fue vista por última vez el pasado 26 de setiembre a las 7:36 a. m., cuando salió de su casa en Ciudad Quesada. Desde entonces, no se ha tenido rastro de ella.

“Nuestro único deseo es encontrar a nuestra madre y poner fin a esta angustiosa pesadilla”, concluye el comunicado.

Agradecen el apoyo del pueblo costarricense

Finalmente, la familia Faerron agradeció el apoyo, la compañía y las oraciones que han recibido durante estos días tan difíciles.

Ligia, de 63 años, es madre de cuatro hijos y abuela de dos nietos. Enfrenta problemas de salud, entre ellos cáncer de piel e hipertensión, y este año también sufrió la pérdida de su esposo, víctima de cáncer.

Investigación en curso

El OIJ mantiene varias líneas de investigación abiertas, entre ellas un posible homicidio, sin descartar otras hipótesis relacionadas con problemas económicos o deudas.

Durante la mañana de este martes, las autoridades realizaron dos allanamientos vinculados con la desaparición de Ligia Faerrón: uno en Javillos de Florencia, en una propiedad de más de 60 hectáreas, y otro en Ciudad Quesada.

Por este caso, una madre e hija fueron detenidas como sospechosas de haber sustraído bienes y alterado la escena dentro de la casa de la mujer desaparecida.