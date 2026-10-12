Familia de joven tico fallecido en Colombia rompe el silencio y pide acciones

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La familia del joven tico fallecido en Colombia rompió el silencio y pidió a las autoridades que actúen ante lo ocurrido durante un concierto de música electrónica.

En conversación con Noticias Repretel, los parientes expresaron su solicitud de acciones concretas tras la muerte del costarricense en territorio colombiano.

Javier Méndez, padre del joven fallecido, afirma que “lo que sí nos ha dolido profundamente es que han puesto noticias sobre que un tico fue allá a drogarse y él no era así”.

El padre y la madre del joven viajarán este martes a Colombia para retirar el cuerpo y avanzar con los trámites correspondientes.