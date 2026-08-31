Familia de joven que murió atropellado pide que no se libere a sospechoso

La familia del joven que murió atropellado en Santa Ana le pide al Poder Judicial que no libere al sospechoso de ocasionar el accidente de tránsito.

Un sobreviviente del atropello en Santa Ana pide mano dura contra el conductor que se dio a la fuga y dejó un fallecido.

La hermana de uno de las víctimas comenta que “a pesar de que es algo muy difícil es algo muy feo que se haya dado a la fuga. No dar la cara por la vida de una persona porque puede haber sido hasta la hija de él. En este caso fue mi hermano”.

Los familiares de la víctima exigen justicia y que el responsable del hecho permanezca detenido mientras continúa la investigación.