La familia de Nadia Peraza, una joven madre de 21 años que fue víctima de femicidio y su cuerpo apareció dentro de un refrigerador, asegura que no están valorando la posibilidad de ir a un proceso abreviado para bajar la pena del sospechoso.

El próximo 10 de octubre, el juzgado penal de Heredia realizará la audiencia preliminar, y en ella podrán llegar a un acuerdo en el que el sospechoso acepte los cargos a cambio de bajar la condena.

Sin embargo, la familia de la víctima no se plantea el escenario, más bien, esperan una sentencia por pena máxima.

La opinión del abogado

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, se refirió al respecto, y fue enfático en que no ve posible llegar a un proceso abreviado.

“Yo no veo posible llegar a un proceso especial abreviado, en virtud que la vejación que hizo este animal psicópata de Heredia es imposible que lleguemos a un abreviado”, afirmó.

“Imagínese que si nos acogemos a un procedimiento especial abreviado la pena mínima son 20 años, en 10 años sale a matar más mujeres y a descuartizarlas”, añadió.

Los delitos que se le acusan

En una acusación privada, están señalando al sospechoso no solo como el autor del delito de femicidio, sino también por estafa informática y suplantación de identidad.

“Nosotros estamos acusando la suplantación de identidad porque este sujeto se hizo pasar por Nadia después de que la mató, le mandó mensajes a la mamá diciendo que ella estaba bien y que estaba en Alajuela, lo cual era falso”, destacó el abogado.

También, se le acusa de estafa informática, porque en apariencia, el sujeto utilizó la tarjeta de la víctima para comprar alimentos y videojuegos, además de otras transacciones.

Además de una pena máxima de 50 años, reclaman 200 millones de colones, suma simbólica, ya que el acusado no tiene bienes en su haber y está en prisión preventiva desde su captura.