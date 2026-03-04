Familia de Carrizal abre su tesoro natural al público

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La familia Vargas-Araya, de Carrizal, convirtió un rincón de su propiedad en un destino de turismo rural abierto al público, en una iniciativa que nació del deseo de compartir la belleza y la tranquilidad de su entorno natural.

El proyecto, denominado Tierras Gosén y ubicado en Carrizal de Alajuela, ofrece senderos para recorrer, dos cataratas y opciones gastronómicas locales para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Durante años este rincón fue parte de la historia familiar y hoy se transforma en un espacio que genera orgullo comunal y dinamiza el turismo en la región. Tierras Gosén representa un ejemplo de emprendimiento rural que pone en valor el patrimonio natural de Alajuela.